Коммунист обвинил главу Коми Владимира Уйбу в угрозах "урыть" его

Государственный совет республики Коми рассмотрит вопрос о нарушении правил депутатской этики со стороны члена КПРФ Олега Михайлова, сообщает «Комиинформ».

Разбирательство начнется из-за выступления коммуниста на заседании государственного совета республики Коми с отчетом о работе правительства в 2020 году. Ожидаемо глава субъекта Владимир Уйба рассказал об успехах региона, но Михайлов резко раскритиковал его отчет.

«Даже предвыборную кампанию Уйба провел как законченный трус. Подобрал к себе в соперники откровенных спойлеров, собрав за них подписи муниципальных депутатов через административный ресурс. Избиратели отказались принимать участие в этом фарсе. В результате главой республики Коми стал человек, за которого не проголосовало и десяти процентов избирателей», — эти слова Михайлова вызвали возмущение у истеблишмента.

Спикер Госсовета Сергей Усачев выключил микрофон депутату от КПРФ, а позже, во время перерыва, по словам Олега Михайлова, к нему подошел сам Владимир Уйба.

Сообщество «Новая Республика» опубликовало ролик Михайлова, где тот прилагает аудиозапись, на котором к нему обращается мужчина (предполагаемый Владимир Уйба), называет политика «тварью», материться и предлагает «выйти, если он мужик», а также обещает «урыть» своего критика.

Олег Михайлов заявил, что, учитывая статус своего оппонента, воспринимает эти угрозы всерьез и намерен обратится в правоохранительные органы.

Вместе с тем политическое сообщество «Новая Республика» пишет, что готово «провести фонографическую экспертизу для идентификации участников».