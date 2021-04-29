Генпрокуратура Кыргызстана готовится завести дело по статье о преступлении против мира

Генпрокуратура Кыргызстана сообщила о запланированной провокации и вторжении на их территорию таджикских военных агрессоров. Начато досудебное производство по статье о преступлении против мира.

Также надзорное ведомство обвинило Таджикистан в нарушении договора о добрососедских и партнерских отношениях, пишет «Интерфакс».

Договор о добрососедских отношения действует с 2004 года.

Ранее главы МИДов Таджикистана и Кыргызстана договорились о полном прекращении огня на совместной границе.

Всего с четверга, когда произошло обострение военного конфликта, на территории Кыргызстана, по сообщению Минздрава страны, пострадали 84 человека и трое, включая 12-летнюю девочку, погибли.