Где-то может треснуть: в Кремле нарастает напряжённость среди правящих элит

Российские эксперты уже не первый год говорят о том, что в последнее время лидерство в борьбе за влияние и гонке за властью среди отечественных элит захвачено и удерживается так называемым «силовым блоком». Косвенных подтверждений этой версии существует множество.

Взять хотя бы общую структурность борьбы власти с протестом и внесистемной оппозицией. Несмотря на все жалобы активистов, волонтеров и участников протестных акций в прошлые годы, именно 2020-й и 2021-й ознаменовались максимально жестким и бескомпромиссным противодействием. Инакомыслящим в нынешней ситуации действительно стало сложнее.

Что стоит история Алексея Навального и его сторонников. Причем, она еще далека от своего завершения, ведь силовики, взявшись за дело с принципиальной настойчивостью, не желают останавливаться на достигнутом. Поэтому теперь под удар попали даже все аффилированные с оппозиционером структуры, шансы которых на признание их экстремистскими организациями политологи оценивают как максимально высокие.

Тенденции упрочнения позиций «силовой башни» Кремля многие видят и в других признаках. К примеру, агентство РБК не так давно провело исследование, в рамках которого выяснило, что российские силовики за последние пять лет стали втрое чаще запрашивать у операторов связи биллинги телефонов. Кроме того, в 2020 году количество запросов от силовиков на «ограничение права тайны переписки» выросло впервые за шестилетний период. Вместе с тем, отмечается в публикации издания, растет и количество запросов на доступ к данным банковских счетов россиян.

Эти обстоятельства тоже укладываются в общую картину заметного ужесточения противодействия протесту и внесистемной оппозиции, которая, кажется, вот-вот рассыплется на отдельные островки несогласия с политикой властей и превратится в ничего не значащее для российской политической системы явление.

Между тем, как считает российский политолог Татьяна Становая, смена тактики борьбы с оппозицией на более «умную» и отведение в ней огромной роли именно силовикам создает повышенную нагрузку на систему, что может спровоцировать напряженность внутри правящих элит. Однажды, убеждена эксперт, из-за этой напряженности где-то обязательно «треснет».

Татьяна Становая // Фото: стоп-кадр с Youtube

«Силовики меняют свою тактику. Они стали «умнее» в плохом смысле этого слова – они более избирательны и более репрессивны, – пишет Становая в своем авторском Телеграм-канале.

Вместо того, чтобы просто разгонять протест и бить всех подряд дубинками на виду у объективов камер, они перешли к индивидуальному подходу.

Теперь они вылавливают участников акций по одному уже после их завершения. Многих отслеживают через камеры слежения и систему распознавания лиц, проверяют активность в социальных сетях и запрашивают биллинги с мобильных телефонов.

И если прежде репрессивная политика была направлена против конкретных и хорошо известных всем оппозиционеров и активистов, а также против протестного явления в принципе – то есть, не было ничего личного, то теперь тактика эволюционировала и стала подбираться персонально.

Ведется своего рода адресная работа. Студентам – угрозы отчисления, рабочим – угрозы санкций от начальства, школьникам – нагоняй от директора и родителей. Ну а для самых убежденных подберут статьи.

В действительности это довольно сильная нагрузка на саму систему, которая ведет к морю конфликтов и росту напряженности внутри элит. Где-то даже может треснуть».