Виктор Шендерович: прогнозы на ближайшее время очень печальные

Сказать, что внесистемная оппозиция в России разбита – не сказать ровным счетом ничего. Впрочем, оппозиционерам и сочувствующим им надо отдать должное: они до последнего держались и старались, несмотря и вопреки, продолжать борьбу за свои идеалы. И все это на фоне истории с отравлением Навального, его арестом в Москве, осуждением и отправкой в колонию, жестким противодействием январским протестам и настоящим прессингом, который силовики устроили соратникам оппозиционера на местах.

Как бы там ни было, но власти, как считают многие политологи, в этот раз решили идти до конца. Подтверждением этих догадок служит недавний иск московской прокуратуры, потребовавшей признать ФКБ* и «штаб Навального» экстремистскими организациями. В рамках этого дела аффилированным с Алексеем Навальным структурам уже запретили деятельность в России, причем эксперты не сомневаются в том, что Мосгорсуд в будущем удовлетворит требования надзорного ведомства.

Означает ли это полный крах внесистемной оппозиции в России и окончательное «закрытие» проекта «Навальный» – точно не возьмется сказать никто, однако эксперты и политологи из числа сочувствующих оппозиционеру уже не сдерживают эмоции в своих комментариях. К примеру, не так давно весьма ярко сложившуюся ситуацию прокомментировал известный российский журналист и публицист Виктор Шендерович.

«Отчаяние одолевает. Но даже такие личности, как Сахаров, Герцен или Чаадаев, которым я не чета, в свое время тоже проигрывали. Нужно расслабиться и продолжать делать, что должно, особо не задумываясь над результатом, и не особо переживать из-за неравенства сил. Разумеется, мы сейчас ходим с вентилятором по болоту, пытаясь при этом озонировать. Но если присмотреться к длинной дистанции, то мы видим, что смягчается время суровых.

Прогнозы же на ближайшее время очень печальные. В целом, я считаю, что в историческом плане все это скоро лопнет и закончится. Но сколько судеб и конкретных людей пойдет на растопку этого будущего, страшно даже подумать. Потому что власть полностью деградирует.

Ничего, кроме шантажа и насилия она уже предложить не может. Раньше они хотя бы какую-то идеологию приплетали, а сейчас уже все – придумывать там некому. Теперь они уже просто ломают через колено. Но спустя какое-то время песочные часы перевернутся», – заявил Шендерович в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом»