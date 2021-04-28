Система нашла "козла отпущения": Эксперты прочат Кремлю новые проблемы с протестами

В последнее время политологи все чаще намекают на то, что у Кремля в его «победоносной» борьбе с Алексеем Навальным могут сформироваться новые, куда более серьезные проблемы. И дело не столько в аресте и осуждении оппозиционера, который был отправлен в покровскую колонию, а в том, насколько жестко власти решили надавить на связанные с его персоной структуры. Обсуждаемый в последние дни иск московской прокуратуры, потребовавшей признать «штаб Навального» и ФБК* экстремистскими организациями, считают многие эксперты, приведет федеральный центр к новым проблемам с протестами.

К примеру, как пишут авторы популярного Telegram-канала «Как-то вот так», Кремль своими действиями выставил Алексея Навального в роли героя-одиночки, в очередной раз повысив его статус, а также спровоцировал перевод протеста в принципиально новую форму. Теперь, считают эксперты, протест и недовольство станут в России подпольными течениями, а акции и митинги могут возникать стихийно в самых разных точках напряжения и станут максимально непредсказуемыми для властей.

«Кремль решает тактические проблемы, однако сразу же спотыкается на стратегических. Московский городской суд принял решение о приостановке деятельности ФБК по ходатайству столичной прокуратуры в рамках иска о признании организации экстремистской. Теперь Фонду запрещается размещать свои материалы в Сети и СМИ, заниматься организацией и проведением акций протеста, принимать участие в выборах и использовать средства на своих счетах за некоторыми исключениями. Структуры Алексея Навального ликвидируются аккурат к предстоящим парламентским выборам, чтобы расчистить поляну и гарантировать спокойную предвыборную кампанию.

Фактически Навальный оказался под катком Системы, которая остро нуждалась в козле отпущения. Оппозиционер не просто стал раздражающим фактором, но еще и начал мешать спокойному течению «трансфера», и недовольство Кремля этими обстоятельствами спровоцировало каскадную реакцию, что и привело к заметному усилению давления на структуры, аффилированные с ним. Как бы там ни было, но «прижимающий режим» на самом деле сыграл лишь на повышение статуса Навального, который отныне выступает в роли брошенного всеми героя-одиночки.

Реальной оппозиции до сих пор не удалось преодолеть негативные последствия ареста первого лица и лидера протеста, что может свидетельствовать об отсутствии новых потенциальных лидеров недовольства. Но «клеймение» протеста и оппозиции экстремизмом в будущем может вывести подполье в мейнстрим и переформатировать всю горизонталь гражданского несогласия, децентрализовав весь акционизм и сделать его стихийным», – пишут авторы канала.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом»