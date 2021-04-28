Это тайна: Литвинович не смогли объяснить причину ее исключения из ОНК

Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК не стала объяснять Марине Литвинович, почему та была исключена из органа, защищающего права арестантов. Об этом в своем телеграм-канале пишет глава «Агоры» Павел Чиков.

«Запрашиваемая вами информация не может быть предоставлена, поскольку содержит сведения, составляющие охраняемую законом тайну (персональные данные граждан)», – говорится в официальном ответе председателя комиссии ОП РФ Александра Воронцова.

Совет ОП РФ проголосовал за досрочное сложение полномочий Литвинович еще 6 апреля, якобы по той причине, что она разгласила на телеканале «Дождь» какие-то сведения о ходе следствия по делу Любови Соболь.