"Проходимец в твоём зеркале, а не Навальный": слова Медведева высмеяли в Сети

Бывший президент России, бывший премьер-министр, а ныне заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев во время общения с людьми во «Вконтакте», решил ответить на вопрос об Алексее Навальном. Он заявил, что оппозиционер является «политическим проходимцем», выстраивающим карьеру на «недобросовестной аргументации».

Напомним, Медведев стал одним из фигурантов расследования Навального в фильме «Она вам не Димон», и этот видеоролик остается одним из самых просматриваемых за все время расследований. Внятного ответа Дмитрий Анатольевич на предъявленные обвинения так и не дал, и в суд на это расследование не подавал.

«Несмотря на то, что он сейчас находится в местах не столь отдаленных, я все равно считаю, что он политический проходимец, человек, который пытается выстроить свою политическую карьеру на абсолютно недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы», – цитирует Медведева «РИА Новости».

Кроме того, Медведев добавил, что Навальный «пытается вовлечь в свою деструктивную деятельность большое количество людей», включая молодежь, «которая только-только делает первые шаги в жизни, которая еще абсолютно неопытна, вытаскивает их, по сути, на противодействие власти, подставляет их, а сам в этот момент находится где-то в другом месте».

К счастью, жители России уже в большинстве своем понимают, кто есть кто на политической карте страны, а потому слова бывшего президента были высмеяны в сети.

«Димон, именно поэтому на закрашивание портрета Навального в Питере примчались быстрее, чем едут на убийство?», – иронизирует читатель.

«Ну да, Навальный ни дня при власти не был, а во всех бедах виноват. Большого ума не надо, чтоб пнуть лежачего», – солидарен с первым следующий комментатор.