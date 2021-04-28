По данным ЕС, 2020 год побил рекорд по числу нападений на сотрудников СМИ

Согласно анализу, проведенному Советом Европы, в 2020 году был зафиксирован 201 серьезный случай угрозы свободе СМИ, что на 40% больше, чем в 2019-м. Об отчете платформы ЕС по содействию защите журналистики и безопасности журналистов пишет «Новая газета».

Представленные сведения свидетельствуют, что больше всего сообщений об угрозах касалось преследования или запугивания представителей СМИ (70 случаев), а также физических нападений (52 случая).

Как сообщает издание, больше всего случаев запугивания и преследования было зафиксировано во Франции, Польше, Турции и Украине. Наибольшее количество физических нападений зарегистрировано в России, Италии и Великобритании.

В докладе СЕ анализируются случаи, когда преступления против журналистов остаются безнаказанными, рассматриваются факты захвата государством независимых СМИ, а также случаи судебного преследования, политического давления на общественные медиа и слежки за журналистами.

В отчете отмечаются угрозы свободы СМИ, связанные с ограничениями, введенными на фоне пандемии коронавируса в России, ситуации во время освещения событий конфликта в Нагорном Карабахе и на митингах в Беларуси.

Авторы доклада призывают белорусские власти прекратить репрессии в отношении работников прессы. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в 2020 году сообщила о 477 случаях задержания сотрудников СМИ и зафиксированных нарушениях против них.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выступила с призывом по защите независимой журналистики. «Пришло время напомнить, что государства обязаны гарантировать журналистам возможность выполнять их работу без насилия и запугивания, а также исполнять свою роль общественного наблюдателя, что включает привлечение властей к ответственности за решения и действия», — подчеркнула Бурич.