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Великобритания ввела санкции против 14 россиян из-за дела Магнитского

Политика
08:20, 27 апреля 2021

Великобритания ввела санкции против 14 россиян из-за дела Магнитского
Global Look Press
Global Look Press

Великобритания внесла в санкционный список 14 российских граждан, связанных с антикоррупционным делом Магнитского. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.

В санкционный список МИДа Великобритании вошли бывшие и нынешние сотрудники МВД, прокуратуры, ФНС, юристы и предприниматели. По мнению британских властей, они причастны к мошенничеству с возвратом НДС и выводом средств зарубеж и хищению денег из российского бюджета, которое расследовал умерший в СИЗО Магнитский. 

В список вошли: заместитель руководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов (по его инициативе было возбуждено уголовное дело против Магнитского); бывший следователь Следственного департамента Павел Карпов; следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев; руководители столичных налоговых инспекций Ольга Степанова (и ее муж Владлен Степанов) и Елена Химина; юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова; гендиректор «Гранд-Актив» Алексей Шешеня; предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов; совладельцы «Универсального банка сбережений» Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин. Ранее некоторые из этих лиц были введены в антироссийский санкционный «список Магнитского» в США.

Согласно санкционному списку, ограничения в отношении указанных лиц введены за «хищение суммы, эквивалентной $230 млн госсредств РФ с помощью мошеннической схемы с возвратом налогов, осуществленной в 2007 году». Часть этих средств, как указывают в Лондоне, была выведена за рубеж.

Санкции наложены в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег, принятым Лондоном в 2018 году. Он предусматривает ограничения против организаций и лиц, которых власти Британии считают причастными к коррупции. Попавшим под британские санкции гражданам запрещен въезд в страну, а их активы на ее территории, если такие есть, будут заморожены. Кроме того, гражданам Объединенного королевства и местным организациям рекомендуется не совершать финансовые операции с попавшими под ограничения лицами.

Адвокат и аудитор Сергей Магнитский был арестован в России в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. Он умер в 2009-м в следственном изоляторе «Матросская Тишина». В 2013 году его посмертно признали виновным.

Теги: #Санкции

Рубрика: Политика

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