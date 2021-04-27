Питерский омбудсмен передал Москальковой жалобы на агрессию силовиков на митинге

Пресс-служба петербургского омбудсмена Александра Шишлова сообщила, что уполономоченной по правам человека РФ Татьяне Москальковой переданы жалобы участинков митинга в Северной столице 21 апреля. Эти же данные направлены главе Совета по правам человека Валерию Фадееву.

Шишлов полагает, что применение электрошокеров и других спецсредств на несанкционированном мирном митинге сотрудниками силовых ведомств связано с отсутствием должной правовой и процессуальной оценки этих действий. Сам региональный омбудсмен расценивает эти действия как превышающие должностные полномочия.

В анализ были включены данные, собранные Адвокатской палатой и Общественной наблюдательной комиссией, пишет «Интерфакс».

Вместе с тем Шишилов отметил, что создание специального реестра журналистов, работающих на митингах — излишне. На прошедшем мероприятии ни одного сотрудника СМИ задержано не было. То есть для этого достаточно соблюдать действующие законы РФ.