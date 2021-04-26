Снятие ограничений и восстановление экономики: названа дата "победы над Covid-19" в РФ

Еще ранней весной, когда в России постепенно начали говорить об эпизодическом снятии тех или иных «коронавирусных» ограничений, пусть и в отдельных регионах, а также фиксировалось постепенное снижение числа заболевших, эксперты принялись прогнозировать скорую «победу над Covid-19», причем на официальном уровне.

Многие из них, к примеру, полагали, что о победе над пандемией в России может быть объявлено уже в рамках президентского послания Федеральному собранию. Однако глава государства 21 апреля ограничился лишь общими заявлениями в рамках этой темы, отметив только то, что стране удалось успешней пройти кризис и справиться с его негативными эффектами и последствиями заметно лучше других стран мира.

Как бы то ни было, но вопрос о том, когда федеральный центр объявит об окончательной победе над коронавирусной инфекцией в стране, витает в воздухе до сих пор. Тем более, что на фоне ряда происходящих процессов и процессов будущих власти всерьез нуждаются в этой самой победе. И, как считает известный российский политолог Илья Гращенков, случиться это может уже в ближайшие недели.

Илья Гращенков // Фото: стоп-кадр канала Iton TV, Youtube

Свои выводы эксперт строит вокруг скорого старта парламентской предвыборной кампании, а также ряда других факторов, как очевидных, так и менее заметных для широкого круга наблюдателей.

«Победа России над пандемией может совпасть со стартом предвыборной кампании в Госдуму, – пишет Гращенков в своем авторском Телеграм-канале. – Пять регионов страны на данный момент близки к победе над коронавирусной инфекцией. С таким заявлением сегодня выступил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Как и говорилось ранее, окончательная победа над пандемией в стране запланирована на конец весны, как раз к началу предвыборной гонки.

Еще в начале марта этого года больницы в стране были переведены на нормальный режим работы, в них перестали лечить исключительно пациентов с коронавирусом. Немногим ранее власти Удмуртии и Чечни заявили о снятии масочного режима.

А глава Подмосковья Воробьев высказался о возможном отказе от ограничений при количестве новых заболевших на уровне ниже 900 человек в сутки.

На тему отмены масочного режима ранее высказывалась и глава Роспотребнадзора Анна Попова, вторил ей и глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

Численность заболевших снижается, и теперь уже важно провести полное вакцинирование граждан. Прививку российским препаратом от коронавируса сделали уже около 10-11 миллионов человек. При этом у России есть сразу три отечественные вакцины.

Восстановление экономики в «постковидный» период должно прийтись на то же время, что и мобилизационные проекты, о которых в послании говорил Путин. Вероятнее всего, эти проекты войдут в Стратегию-2030 от Мишустина».