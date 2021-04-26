Навальный подал к колонии ИК-2 уже три разных иска

Суд зарегистрировал уже три различных иска, поданных адвокатами политика Алексея Навального в связи с условиями его содержания в исправительной колонии в Покрове Владимирской области.

Напомним, что о первом из них Навальный сообщил лично, рассказав, что ему не дают Коран. Тогда оппозиционер писал, что надзиратели аргументируют это необходимостью проверить священное писание на наличие экстремизма.

Второй иск, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, касается его «незаконной», как считает сторона защиты, постановки на учет в качестве «склонного к побегу». В нем Навальный также просит суд признать неправомерной практику прерывания его сна по ночам.

В третьем требовании Навальный и его адвокаты настаивают на том, что цензурирование доставляемых политику газет также противоречит законодательству Российской Федерации.