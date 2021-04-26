Иван Жданов внес ясность: ФБК* еще не запретили

Директор ФБК* Иван Жданов сообщил в своем телеграм-канале, что запрета деятельности организации еще нет.

«Нам запретили только определенные действия, например, публиковать информацию на определенных страницах, – пишет Жданов. – Поэтому пожертвования ФБК* не несут в себе никаких рисков до решения суда по существу. До момента, как такие риски возникнут, мы автоматически отключим возможность нам жертвовать. Это касается именно ФБК*. Что касается штабов, то возможность жертвовать штабам мы отключаем уже сейчас».

Сегодня утром в Мосгорсуде стартовал процесс по иску прокуратуры о признании ФБК*экстремистской организацией. По словам адвоката Ивана Павлова, судебное разбирательство может занять несколько недель. На суд представители защиты принесли порядка 10 килограммов различных документов.

*Фонд борьбы с коррупцией признан Минюстом РФ «иностранным агентом».