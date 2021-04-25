Валерий Рашкин встал на табурет, вопреки требованиям полиции

25 апреля депутат Госдумы Валерий Рашкин провел встречу с жителями района Свиблово в столице, пишет «Московская газета». Граждане обратились к коммунисту из-за неконтролируемой застройки на Игарском проезде и предполагаемого сноса гаражного кооператива.

Всего на встречу прибыло около полусотни человек, среди которых не менее десяти сотрудников полиции. Силовики предупредили Валерия Рашкина о недопустимости противоправных действий во время массового мероприятия, но без официального документа.

Вместе с тем полиция запретила депутату использовать табуреты, которые он постоянно использует на встречах с гражданами в качестве трибуны, поскольку это чревато травмами. Он требованию людей в форме не внял и встал на мебель с партийным флагом.