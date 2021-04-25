Около десяти участников митинга 21 апреля в Москве доставили в отделы полиции

Десять человек в Москве сообщили проекту «ОВД-Инфо», что к ним пришли сотрудники полиции.

Двое мужчин были доставлены в ОВД «Академический» их, предположительно, оставят в отделении на ночь до суда за повторное нарушение правил проведения митинга.

Задержан правозащитник Сергей Давидис, которого обвиняют в организации несанкционированного митинга. Также в разные отделы полиции доставлены активисты Денис Ланвен и Павел Темников, ЖЖ-блогер Дмитрий Чернышев.

В УМВД по Юго-Западному округу доставлен экс-сотрудник ФБК* Никита Петреев, которого заметили на столичном митинге 21 апреля.

Также «ОВД-Инфо» пишет еще как минимум о трех задержанных участниках и участницах акций.

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