В чешском городе Брно облили консульство РФ кетчупом. Полиция расследует инцидент

В Чехии, в городе Брно неизвестные облили кетчупом здание генерального консульства России, сообщает твиттер-аккаунт канала BrnoNewsCTV. Местная полиция начала разбирательство в рамках дела о нанесении ущерба иностранной собственности.

🍅🇷🇺 Someone splattered a wall of the Brno-based Russian General Consulate building with ketchup overnight and the police are inquiring into this on suspicion of a damage caused to foreign property. #Czechia #Russia #Vrbetice pic.twitter.com/wcVCaV0f1Z