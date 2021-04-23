В чешском городе Брно облили консульство РФ кетчупом. Полиция расследует инцидент

В Чехии, в городе Брно неизвестные облили кетчупом здание генерального консульства России, сообщает твиттер-аккаунт канала BrnoNewsCTV. Местная полиция начала разбирательство в рамках дела о нанесении ущерба иностранной собственности.

🍅🇷🇺 Someone splattered a wall of the Brno-based Russian General Consulate building with ketchup overnight and the police are inquiring into this on suspicion of a damage caused to foreign property. #Czechia #Russia #Vrbetice pic.twitter.com/wcVCaV0f1Z — BrnoNewsCTV (@BrnoNewsCTV) April 23, 2021

Ранее МИД Чехии заявил о высылке еще 63 российских дипломатов из-за обострения ситуации по обвинениям в адрес российской военной разведки ГРУ. Напомним, речь идет о взрывах на складе боеприпасов в селе Вербтицы в 2014 году.

При этом чешкское правительство потребовало покинуть представительство до полудня 23 апреля, но срок вышел без официального ответа со стороны Москвы, пишет BrnoDaily.

Следом о высылке трех сотрудников дипведомства РФ сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Но он не назвал их имен и должностей. Также российских дипломатов высылают из Латвии и Эстонии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что страны «могут не сомневаться», что в ближайшее время со стороны Москвы последуют ответные действия.