"Новый уровень безумия": В штабе Навального рассказали о пытках в полиции Ейска

Координатор штаба Алексея Навального в Ростве-на-Дону Ксения Середкина рассказала, что её отвезли в отделение полиции поселка Широчанка под Ейском Краснодарского края и пытали там, заставляя глотать резиновую дубинку и делая «засечки» на теле.

«Они заставляли меня глотать резиновую дубинку. Я отказывалась глотать резиновую дубинку. На каждый мой отказ мне делали засечку на руке. Засечек у меня много», — написала Середкина, опубликовав фото изрезанной руки.

Порезы на её руке похожи на две буквы «Н» — символика штабов Навального. Глава региональных штабов Навального Леонид Волков пишет, что, с её слов, полицейские говорили девушке: «Ну вот ты же любишь букву "Н", мы ее будем на тебе вырезать».

Я отказывалась глотать резиновую дубинку.

На каждый мой отказ мне делали засечку на руке

Засечек у меня много. pic.twitter.com/YLYm52JMUW — Ксения Середкина (@kseryodkina) April 23, 2021

После того как координатора отпустили, поселок Широчанка ей пришлось покидать своими силами, пешком.

«Как мы вышли на новый уровень безумия-то (...) Какой ад», — комментирует события Иван Жданов из команды Навального.

Причины задержания, если это было задержание, пока неизвестны.