"Курс на дальнейшую деградацию отношений": РФ высылает пять польских дипломатов

Министерство иностранных дел России заявило о признании пяти дипломатов из посольства Польши в Москве персонами нон грата в ответ на высылку трех российских дипломатов неделю назад.

«Сказано, что в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации», — пояснили ТАСС в МИД РФ.

Повод для высылки диппредставителям России в виде выражения солидарности с США из-за российских кибератак на Смоленской площади назвали «абсурдным». Также там заявили, что подобная политика свидетельствует о взятом Варшавой «курсе на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений».

Российское ведомство также в очередной раз осудило действия с советскими памятниками в Польше, информационную кампанию против РФ и «фальсификацию истории».

Напомним, что кроме дипломатического конфликта с Чехией и Польшей троих российских дипломатов также высылает Словакия, которая таким образом решила солидаризоваться с Прагой.