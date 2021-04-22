МВД запретило въезд 122 иностранцам на 40 лет за участие в незаконных акциях

МВД России на 40 лет запретило въезд для 122 иностранных граждан, которые приняли участие в несогласованных акциях. Об этом заявил начальник столичного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Сергиенко, передает «Интерфакс».

Как заявил Сергиенко, такое решение было принято территориальными подразделениями по вопросам миграции, в соответствии с пунктом 1 ч. 1 ст. 27 ФЗ 114 «О порядке въезда, выезда», который гласит, что «въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешается в случае, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения».

Такая мера будет исполнена в отношении 122 иностранных граждан, которые участвовали в несанкционированных акциях и протестах на территории Москвы.

При этом в каких именно протестных акциях участвовали эти иностранные граждане, не уточняется.

Сообщается, что с начала 2021 года МВД направило десять таких ходатайств о нежелательном пребывании иностранных граждан, насчет которых есть сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности.