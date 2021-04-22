Минск не понимает, как Литва "приютит" посла США в Беларуси

Министерство иностранных дел Беларуси выразило недоумение в связи сообщениями о том, что вновь появившаяся после долгого перерыва посол США в Беларуси Джули Фишер может начать выполнять свои функции не в Беларуси, а в Литве. Дело в том, что в Минск ее отказываются пускать, опасаясь критических заявлений о нелегитимности режима Лукашенко – сама же она вовсе не против общения с выдворенной оппозицией.

Как ранее писал белорусский портал TUT.BY, замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас сообщил, что США обратились к Вильнюсу с просьбой временно «приютить» г-жу Фишер, которая пока что не может въехать в Беларусь из-за неимения визы. Окончательного ответа власти Литвы пока не дали.

Посольство США в Литве пояснило, что в Вильнюсе посол будет «продолжать взаимодействовать с белорусами за пределами страны, в том числе с лидерами протестного движения, СМИ, студентами и другими членами гражданского общества, чтобы выразить нашу поддержку» и общаться с европейскими партнёрами США.

Напомним, в Литве сейчас проживает непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская.

МИД Беларуси, комментируя эти новости по запросу российского агентства ТАСС, заявил, что какой-либо конкретной информации по этому поводу у них нет, как и теоретического понимания такого формата работы посла. «Нам не совсем понятно даже, о чем может идти речь, о какой аккредитации? Чисто гипотетически, если это аккредитация Посла в МИД Литвы, то значит в Литве будет два посла США, которые будут представлять там американские интересы. Совершенно очевидно, что Посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь», – сказали в ведомстве.

Трудности с приездом американского посла в Беларусь заключаются в том, что руководство США не признает режима Александра Лукашенко. Ранее Глава МИД Беларуси Владимир Макей уже откровенно говорил, что не видит смысла в выдаче визы послу Фишер, если она будет оспаривать легитимность действующей власти.