"Есть задача устроить такой вот перформанс": Захарова об ультиматуме Чехии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с критикой позиции своих чешских коллег, упрекнув их в нежелании урегулировать дипломатический конфликт. Она также заявила, что Россия намерена и в дальнейшем отвечать на конфронтационные действия Праги.

«Нет задачи нормализовать работу или сделать ее нормальной, адекватной с чешской стороны. Есть задача устроить такой вот перформанс, что они и делают», — возмутилась Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва» (цитата по ТАСС).

Речь идет об ультиматуме, который ранее власти Чехии выдвинули в отношении России. Они потребовали вернуть отозванных чешских дипломатов в Москву, иначе Прага вышлет ещё порядка 60 человек, чтобы «потери» двух посольств были пропорциональны. Высылка 20 дипломатов из Москвы фактически парализовала работу посольства Чехии, где осталось лишь пять сотрудников. В пражском посольстве сейчас находятся 94 россиянина (27 из них дипломаты).

Захарова сетует на то, что Россия и западные страны по-разному формируют свои посольства: другие присылают лишь дипломатов, а РФ также везет весь техперсонал: «Очень многие государства — не только западные — нанимают людей среди местного населения. Таким образом формируют свое посольство. У нас этой практики нет».

Она заверила, что властям Чехии «хорошо известно», как Москва будет отвечать на подобные действия, направленные на конфронтацию: «Если есть желание разрешить проблему, она должна и может быть разрешена».

При этом никаких дополнительных комментариев по существу проблемы со взрывом скандала в Чехии в 2014 году, к которому, по данным правоохранительных органов страны, причастны агенты ГРУ, представитель МИД РФ не дает. Россия всё отрицает.