В Дагестане 19-летнюю активистку задержали в училище и оштрафовали на 500 рублей

В Махачкале 19-летнюю активистку Диану Дибирову задержали во время занятий в художественном училище, сообщает «Черновик».

Девушку продержали в РОВД шесть часов и требовали от нее подписать объявленное предостережение о недопустимости участия в несанкционированных акциях. Она отказалась это делать.

Из РОВД Дибирову возили в наркологический диспансер, чтобы взять анализы. При этом до активистки не допускали адвоката Аиду Касимову.

«Там были сотрудники ЦПЭ МВД по РД. Они называли меня наркоманкой, пугали меня возбуждением дела о возбуждении межнациональной розни», — рассказывает Диана.

К 20 часам вечера ее отпустили и выписали административный штраф в размере 500 рублей, якобы за бранные выражения в отношении сотрудников полиции, передает телеграм-канал «Наблюдатель».

23 января девушка была задержана из-за намерения принять участие в акции в поддержку Алексея Навального.