СМИ: У некоторых полицейских, работающих на акции в Москве, нет нагрудных знаков

Твиттер-аккаунт «Открытых медиа» сообщает, что в Москве на митинге* работают полицейские со скрытыми номерами жетонов.

Издание напоминает, что полицейские, согласно федеральному закону «О полиции» в случае, если они несут службу в общественных местах, обязаны иметь при себе нагрудный знак, позволяющий их идентифицировать.

В Москве, по данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями протеста задержано 17 человек. Телеграм-канал Sota перечилсяет среди звучащих на митинге слоганов «Выпускай», «Россия будет счастливой!», «Свободу Навальному», «Свободу политзаключенным». Полицейские голосят в мегафон: «Не тратьте свое время, акция незаконна!».

Всего в России задержаны в России из-за митингов в поддержку Алексея Навального 383 человека. Больше всего пока в Уфе — 53 человека.

* Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в несанкционированных акциях