Песков перенаправил журналистов по всем вопросам о Навальном во ФСИН

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков открестился от ситуации с Алексеем Навальным. Песков заверил, что пресс-служба президента якобы не получает никакой информации о происходящем вокруг главного оппозиционного политика РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Все вопросы должны адресоваться во ФСИН, если существуют какие-то жалобы или какие-то сомнения насчет соблюдения законности. В прокуратуру, которая именно занимается обеспечением законности, в том числе в рамках ФСИН», — настаивает сотрудник Путина.

Так Песков ответил на вопрос журналиста о перспективе освобождения Алексея Навального по требованию ПАСЕ.

Навальный продолжает голодовку, находясь в больнице ФСИНа во Владимирской области. Политик был задержан сразу по возвращении из Германии, где проходил лечение после отравления.