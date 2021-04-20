Пенсии, социалка и новые выплаты: от послания Путина ждут не только негатива

В преддверии послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию политологи и журналисты еще активнее заговорили о его возможном содержании. К примеру, сегодня мало кто спорит с утверждением о том, что послание главы государства можно условно разбить на несколько частей, которые будут иметь отношение к внешней и внутренней политике, социальным мерам и выходу России из кризиса.

И если политическая составляющая завтрашнего выступления Владимира Владимировича многих тревожит, прежде всего, из-за непростой ситуации вокруг украинской проблематики, то к экономической и социальной его частям большинство, напротив, питает надежды на лучшее. К примеру, отмечается, что президент, скорее всего, объявит о новых мерах государственной помощи населению.

Журналист и политолог Алена Август обращает внимание на «постковидную» часть предстоящего мероприятия, прежде всего, с точки зрения мер, которые государство предложит населению на период выхода из кризиса.

По словам эксперта, главу государства в последнее время все больше беспокоят такие вопрос, как зарплата узкоспециализированных медицинских специалистов, а также распределение средств в сфере здравоохранения. В целом, убеждена она, президенту в рамках послания придется предложить народу нечто более реальное, чем просто обещания на будущее.

«Раздражительность в обществе возросла, – отмечает эксперт. – Многие люди требуют от властей выполнения того самого социального договора. Настроение довольно простое: мы вам голоса, вы нам – качественную медицину, социалку, работу с зарплатой и образование».

«И все это необходимо не после выборов в условном светлом будущем, а уже сейчас», – цитирует ее слова Telegram-канал «ПолитФорум».

Кроме того, по мнению политолога, в послании Путина непременно будут озвучены новые инициативы социальной направленности. Причем, власти предложат населению нечто большее, чем просто несколько тысяч рублей в виде пособий для семей с детьми.

«Глава государства в рамках послания вполне может сделать заявление и о новых решениях для пенсионеров или даже для людей предпенсионного возраста. Левый поворот, который все чаще обсуждают во всем мире, непременно скажется и на словах президента России», – добавляет Август.