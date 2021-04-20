Парламент Совета Европы потребует освободить Навального до седьмого июня

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит проект резолюции, в котором говорится об освобождении Алексея Навального из тюрьмы до 7 июня и оказании ему медицинской помощи, пока он находится в колонии. С проектом резолюции ознакомились в ТАСС.

В одном из ее пунктов указывается, что ассамблея «призывает Россию немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека в июне».

Призыв подкрепляется требованием Европейского суда по правам человека о немедленном освобождении Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах.

В проекте резолюции также говорится о требовании обеспечить политику необходимую медицинскую помощь и разрешить провести его осмотр любому врачу по его выбору. Представители Комитета Совета Европы по предупреждению пыток предлагают провести инспекцию ИК-2, в которой он содержится.

Проект резолюции был предварительно одобрен в ходе заседания юридического комитета ПАСЕ. Дебаты и голосование по резолюции запланированы на четверг, 22 апреля.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на это заявил, что любая попытка ПАСЕ призвать в своей резолюции освободить Алексея Навального или изменить ему меру пресечения будет восприниматься «как вмешательство в дела суверенного российского государства» и иметь последствия для дальнейшего сотрудничества Москвы и Страсбурга. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Ранее Sobesednik.ru сообщил о решении врачей перевести лидера российской оппозиции на лечение в больницу для осужденных. Его приняла «комиссия врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН». По мнению медиков ФСИН, состояние Навального «удовлетворительное».