Накануне послания: Путину задали шесть неудобных вопросов

Транзит, обострение ситуации на Украине, разрыв отношений с Соединенными Штатами, внутриполитическая турбулентность, предстоящие парламентские выборы, рост протестной активности и недовольства россиян. Эти и многие другие проблемы, как считают эксперты, российскому президенту Владимиру Путину придется не просто обозначить в рамках своего завтрашнего послания Федеральному собранию, но еще и предварительно купировать, озвучив пути их решения.

Причем указанная проблематика в какой-то степени и делает предстоящее мероприятие столь знаковым для всей России, накладываясь на массу почти конспирологических теорий, появившихся на фоне постоянных неофициальных переносов даты оглашения послания.

И пока политологи продолжают гадать, какие из тезисов глава российского государства озвучит в своем выступлении менее чем через сутки, авторы Телеграм-канала «Пул №3» решили задать Владимиру Владимировичу конкретные вопросы.

«До оглашения послания президента России Федеральному собранию остался день. И это выступление станет одной из самых важных речей Владимира Путина за последние годы, – пишут авторы канала.

Само послание традиционно должно задать ориентиры для развития государства на год или даже на несколько лет, но на сей раз главе государства предстоит указывать на перспективы и параметры развития в совершенно новой эпохе, в которую входит посткоронавирусный мир».

При этом специалисты даже приводят перечень вопросов, на которые в своем обращении к членам обеих палат российского парламента предстоит ответить главе государства. Всего таких вопросов можно насчитать шесть, и многие из них на фоне нынешней обстановки, как внутри России, так и за ее пределами, выглядят довольно неудобными для президента Путина.

«Россия прошла год пандемии: что получилось или не получилось, кто во всем этом виноват и как поступать дальше?

Удаленка, локдаун, цифровизация – все это постепенно переписывает правила жизни в обществе. К каким из них уже нельзя вернуться, а что из этого следовало бы вообще официально закрепить? Какими будут место и роль государства в новом мире?

Коронавирус нанес болезненный удар, в первую очередь, по самым незащищенным слоям населения. Что планирует предпринимать государство и каким образом оно собирается поддерживать граждан, какие меры для этого планируется предпринять?

Объявленные в рамках прошлого послания президента задачи на фоне пандемии изменились, но они не отменены. Какие ключевые цели будут поставлены перед государством и каким образом оно планирует добиваться их достижения?

В минувшем году в стране началось перераспределение полномочий между институтами власти. Каким образом планируется продолжить этот процесс?

Наконец, как Россия ощущает себя в текущем глобальном мире, который не очень к ней дружелюбен, и какие действия она планирует предпринимать в будущем?» – перечисляют авторы канала вполне конкретные вопросы.