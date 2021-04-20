Команде Навального может грозить штраф до 100 тысяч из-за утечки персональных данных

Роскомнадзор начнет проверку в связи с утечкой данных, оставленных сторонниками Алексея Навального на сайте «Свободу Навальному». На сайте оставляли данные те из граждан, которые готовы были выйти на акции в поддержку политика.

В итоге 16 апреля данные утекли в Сеть. Также началась рассылка по адресам, которые находились в списке, где подписантов третируют за то, что они «доверили свои данные лузерам».

Пресс-служба РКН вместе с тем напоминает, что организации может грозить штраф в размере до 100 тысяч рублей за недостаточную защиту собираемых персональных данных, пишет ТАСС.

В эфире «Навальный Live» Леонид Волков заверил, что утечка данных произошла из-за бывшего сотрудника: «Как всегда, 99% хакерских атак происходят через инсайдера, через „крысу“. У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать почтовые логи сервера». Его имя и экс-должность Волков не назвал.

Ранее сервис почтовых рассылок Mailgun, на базе которого работал сайт, сообщил, что утечка произошла не по его вине.