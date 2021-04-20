Глава СПЧ заявил, что не планирует посещать Навального в колонии

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев назвал «дешевым пиаром» ситуацию с голодовкой Навального и заявил, что пока не планирует посещать оппозиционера в колонии. Его слова передает «Интерфакс».

«Ну приеду я, например, увижу нездорового, отощавшего человека, и что? Это пахнет дешевым пиаром. Мы и так представляем, что там происходит», — подчеркнул глава СПЧ. По его мнению, ухудшение здоровья Навального естественно на фоне голодания.

«Если состояние здоровья его ухудшилось от того, что он не ест, то что скажет врач? Надо есть», — добавил глаза СПЧ.

Фадеев также выразил свое негодование по поводу требования политика предоставить ему других врачей.

«Его возили во Владимирскую больницу, делали МРТ, там был целый консилиум, вполне профессиональные врачи. Теперь он говорит, что надо других врачей», — пояснил он и добавил, что они с коллегами пытались понять, можно ли допустить к оппозиционеру гражданских медиков. По его мнению, это возможно, однако если осужденного нельзя вылечить в колонии, «его везут в какую-то другую больницу».

Ранее пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области сообщила о решении врачей перевести лидера российской оппозиции Алексея Навального на лечение в больницу для осужденных, которая расположена в другой колонии ИК-3 в том же регионе.

Навальный держит голодовку уже более 20 дней. Лечащие врачи политика заявляют, что его состояние критическое. Независимые эксперты подтверждают, что при отсутствии лечения оппозиционеир может умереть в течение нескольких дней.