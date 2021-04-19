Врач Алексей Эрлих: Cитуация с Навальным может фатально закончиться в течение нескольких дней

Ситуация с Алексеем Навальным продолжает развиваться в условиях высокой динамики: сторонники оппозиционера бьют во все колокола, сообщая о критическом, по мнению врачей, состоянии его здоровья.

В подтверждение своих слов в ФБК* приняли решение досрочно провести массовую акцию** протеста, мотивируя это тем, что Навальный «находится на грани жизни и смерти», и ждать больше нет никакого времени.

Похожего мнения относительно состояния здоровья Алексея Навального придерживается врач-кардиолог ГКБ №29 Алексей Эрлих, который в эфире радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал появившиеся в Сети результаты анализов оппозиционера и заявил, что ситуация с лидером ФБК* может «закончиться фатально в течение нескольких дней».

Доктор добавил, что пациентов с такими анализами на практике немедленно отправляют в реанимацию.

«Вне зависимости от того, осужден он или не осужден, человек имеет право выбрать врача. Мы видим анализы Алексея Навального, они ходят по сети: все видят эти уровни калия и креатина. Такие показатели говорят о том, что пациент должен быть как минимум повторно обследован, либо госпитализирован в интенсивное отделение. Пациенты с таким уровнем калия у нас госпитализируются в реанимационное отделение, потому что подобное является жизнеугрожающим состоянием.

Мы видим динамику изменений в анализах Алексея Навального и предполагаем, что у него есть признаки острой почечной недостаточности, которая может фатально в несколько дней закончиться.

Нужно допустить к нему независимых врачей, а еще лучше госпитализировать его в неподведомственное ФСИН гражданское медицинское учреждение, где ему окажут адекватную медицинскую помощь», – заявил Эрлих.

В пресс-службе ФСИН в свою очередь рассказали, что состояние Алексея Навального на сегодняшний день оценивается как «удовлетворительное». Также было принято решение о переводе оппозиционера на лечение в больницу для осужденных, расположенную в другой колонии ИК-3 в том же регионе.

*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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