"Путин мог обидеться": Георгий Федоров назвал возможную причину отмены рейсов в Турцию

Не так давно власти преподнесли россиянам неприятный «подарок», причем сделали это аккурат к открытию сезона майских праздников. Речь о решении закрыть с 15 апреля до 1 июня авиасообщение с Турцией – самым популярным курортным направлением в России.

Отбросив в сторону негатив, который вылился в адрес властей от тысяч граждан, успевших забронировать и даже оплатить туры на указанные даты, эксперты сразу же принялись оценивать причины этого решения. К примеру, многие из них резонно отметили, что, несмотря на негативную эпидемиологическую обстановку в Турции, в России серьезными темпами идет вакцинация, а значит, опасений относительно вируса должно быть меньше. Это обстоятельство натолкнуло их на мысли о том, что решение носит сугубо политический характер.

Разумеется, не обошлось и без тех, кто указал на взрывной рост заболеваемости, тем более что в 80-миллионной Турции в отдельные дни фиксировалось по 50 тысяч новых случаев инфицирования, а потому сочли решение Москвы вполне оправданным.

Между тем, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров на своем авторском Youtube-канале отмечает, что перед принятием решения о закрытии турецкого направления в пассажирском авиасообщении произошла целая череда событий, в том числе с подачи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые вполне могли «обидеть» российского президента. Так что причины ограничений эксперт предлагает искать именно в этом.

«В чем причина ограничений полетов в Турцию? Потому что Эрдоган, как всегда, двуствольно начал свою личную игру исключительно в своих интересах. Он Путина то приближает, то посылает. В целом же он продвигает свою турецкую линию.

Помимо этого, Эрдоган пожелал украинцам быстрее вступить в НАТО, а также поддерживает многих «врагов» Кремля. Естественно, Владимир Путин мог обидеться на такое, и Россия решила перекрыть турпоток. Главная проблема в том, что турпоток для Турции перекрыли за счет российских граждан», – отметил Федоров.