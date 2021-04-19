Памфилова инициировала и поддержала законопроект об отмене "дня тишины"

Председательница Центризбиркома Элла Памфилова обрадовалась поддержке Госдумы, где приняли к рассмотрению инициированный ею законопроект об отмене «дня тишины» перед многодневным голосованием, пишет «Интерфакс».

Комитет Госдумы по контролю и регламенту уже одобрил ко второму чтению документ.

«Если голосование многодневное, то тут, конечно, в дне тишины нет смысла, поскольку и так два или три дня запрещена агитация, и нецелесообразно сокращать ее еще на день предшествующий», — объясняет инициативу Элла Памфилова.

«День тишины» практикуется во многих демократиях, чтобы обеспечить россиянам возможность самому принять решение о своем выборе, без лишних манипуляций со стороны предвыборных кампаний.