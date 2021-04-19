Максим Шевченко: Мечта российской власти – стать Западом

Политик, журналист и публицист Максим Шевченко озвучил на своем авторском Youtube-канале мнение о том, что российские правящие элиты лишь изображают борьбу с Западом и его усиливающимся влиянием. В действительности же, по мнению Шевченко, их задача заключается лишь в том, чтобы находиться у власти и делить ресурсы.

Более того, политик считает: правящая верхушка в стране уже стала частью западного мира и не желает менять ситуацию.

«Весь смысл существования России заключается в том, чтобы правящая элита, которая захватила власть и ресурсы в начале девяностых и укрепила ее в двухтысячных, сейчас просто сидела у власти.

Вся их международная политика, вся их борьба с Западом – это не борьба с Западом как с другой знаковой системой (как было у СССР или другого государства с коммунистической идеологией), это простая торговля с Западом.

Правящая российская верхушка почти является частью Запада, их мечта – стать Западом, чтобы им разрешили контролировать добычу полезных ископаемых и денег, переправляемых за границу, и позволили сидеть на своих местах.

При этом совершенно естественно, что всякое демократическое движение, всякая попытка создания в России правового государства никакому Западу не нужны. Потому что любое правовое государство поставит вопрос, например, о контрактах, которые западные компании здесь имеют по добыче полезных ископаемых и вывозу их за границу», – заявил Шевченко.