Константин Семин: Вся российская власть с первого до последнего этажа – марионетки Запада

После того, как Алексей Навальный официально объявил о своем решении вернуться в Россию и даже назвал дату прилета в Москву, многие эксперты тут же принялись давать этим действиям оценку. Одни называли оппозиционера чрезвычайно смелым человеком, готовым идти до конца, другие – агентом Запада, который просто выполняет указания кураторов зарубежных спецслужб.

Как бы там ни было, но в Москву Алексей Анатольевич вернулся, и то, что произошло с ним на родине, породило новые вопросы. К примеру, многих интересует, решился бы Навальный на такой шаг, если бы знал, что получит реальный срок и окажется в колонии.

Примечателен и тот факт, что споры относительно возможной принадлежности одного из самых ярких российских оппозиционеров последних лет к западным спецслужбам ведутся до сих пор. Довольно интересное мнение по этому поводу недавно высказал журналист, общественный деятель Константин Семин.

«Действительно ли Алексей Навальный является агентом Запада? Я вообще не склонен верить или не верить чему-то, если не обладаю стопроцентной информацией. Однако можно, даже не будучи агентом, оказаться в положении марионетки – человека, которого используют с той и с другой стороны.

Я это говорю без пренебрежительно-уничижительного оттенка, потому что у нас этих марионеток – вся наша власть с первого до последнего этажа, абсолютно таких же марионеток, никакой разницы между ними я не наблюдаю.

Я нисколько не злорадствую по поводу того, что с Навальным произошло. Человек, будучи марионеткой, может демонстрировать героизм, отвагу и так далее.

Почему он вернулся? Я думаю, это произошло по причине неадекватной оценки происходящего. Помимо воли Навального, в процессе принимают участие наши так называемые западные партнеры – это тоже глупо отрицать», – отметил Семин в интервью Метаметрике.