Гусий отметил несколько "интересных моментов" в назначенных сторонниками Навального акциях

Очевидное обострение противостояния власти и оппозиции вызвало серьезные споры в экспертной среде. Сегодня, пожалуй, не осталось ни одного политолога, который не пытался оценить дальнейшее развитие событий после столь жесткого и решительного упреждающего удара власти, как требование прокуратуры признать ФБК* и штабы Навального экстремистскими организациями.

Как бы там ни было, но выделить какие-то конкретные параметры грядущего противостояния сложно, можно лишь утверждать, что оно точно будет. Кроме того, с учетом объявленного недавно сторонниками Алексея Навального решения не дожидаться, пока на участие в митингах в его поддержку зарегистрируются 500 тысяч человек, а провести акцию** в самое ближайшее время, можно предположить, что ситуация будет развиваться по сценарию, спрогнозировать который довольной сложно.

Между тем, как отмечает в своем Telegram-канале российский журналист Андрей Гусий, у грядущего противостояния Навального с Кремлем наметились сразу несколько интересных моментов.

«Дату для проведения митингов сторонники Алексея Навального выбрали весьма логичную. В связи с этим есть несколько интересных моментов.

Три дня до проведения митинга – время, за которое можно будет понять, насколько мобилизуются штабы оппозиционера и есть ли у них сторонники вообще. Кроме того, это рабочий день, поэтому случайных участников мероприятия будет довольно мало, ведь в прошлый раз «погулять» выходили не только прямые сторонники Навального.

Между тем, этого периода времени критически мало и для силовиков, чтобы подготовить эффективные упреждающие действия.

На фоне недавних событий вокруг штабов Навального, а также начала процедуры о признании их экстремистскими организациями, на фоне подготовки к акции** в послании Путина Федеральному собранию, скорее всего, будет немало сказано о внутренней политике. Между тем, повестка в России окончательно превратилась во внешнюю, и это не очень хорошо.

Кроме того, кадровый вопрос так и не был закрыт. Силовому блоку удалось закрыть лишь несколько назначений, к примеру, полпреда за неделю найти так и не сумели. В общем, ближайшие дни будут очень насыщенными, как для Кремля, так и для штабов Навального», – пишет Гусий.

*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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