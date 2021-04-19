ЕСПЧ выяснит, совместимо ли содержание Навального под стражей с правом на жизнь

Европейский суд по правам человека в приоритетном порядке рассмотрит жалобу российского оппозиционера Алексея Навального на условия содержания в ИК-2 города Покрова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.

Приоритетность была определена в связи рисками для жизни политика, который держит голодовку в пенитенциарном ведомстве из-за того, что к нему не допускают приглашенных врачей.

Вместе с тем от ЕСПЧ в адрес правительства РФ направлен вопрос о том, совместимо ли содержание политика Алексея Навального с его правом на жизнь, предусмотренного Конвенцией о правах человека. Ответ на этот вопрос РФ должна предоставить до 21 июля.