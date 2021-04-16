Премьер зазнался: Мишустин отказался помочь другу, которого называли его братом

Учившийся вместе с премьер-министром Виталий Шустиков рассказал, что Михаил Мишустин, получив высокую должность, оборвал общение с прежними приятелями.

Как пояснил мужчина, который в свободное от работы время подрабатывает извозом (корреспондент Sobesednik.ru и познакомилась с Шустиковым во время одной из таких поездок на такси), вместе с Михаилом Мишустиным, будущим премьер-министром России, он учился в СТАНКИНе (Московский станкоинструментальный институт. – Прим. Sobesednik.ru). И не просто учился, а дружил.

– Мы дружили, да. Вместе ездили учиться на электричке из Лобни, – подтвердил Виталий.

– Он был хорошим парнем, таким же хулиганом, как и я.

Мы вместе занимались спортом, часто тренировались в зале, еще увлекались борьбой. Миша был очень умным, всегда отлично учился. Я тогда еще знал, что он далеко пойдет. Помню, когда он собирался в аспирантуру, я ему сказал: «У кого лучше пойдет, тот того и подтянет». Он тогда согласился. Но с тех пор наше общение сошло на нет.

Одно время я занимался недвижимостью, и нам нужна была подпись Мишустина. Он тогда, как оказалось, был руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, – вспоминает Виталий. – Я говорю: «О, я поеду к нему сам и подпишу».

Приехал, стою на проходной, звоню его секретарше. Она сразу спросила, кто я и по какому вопросу.

– Я рассказал о себе, а она мне после паузы говорит: «Он вас не помнит». Я удивился: «Как не помнит?! Нас в СТАНКИНе братьями называли! У нас даже фамилии похожи: Мишустин и Шустиков, оба Владимировичи».

Я потом спрашивал у старых друзей. И они сказали, он ото всех отошел, как только подниматься стал. Видимо, у них там так заведено...