"Инструмент обеспечения лояльности": В Мосгордуме требуют платить всем депутатам

Депутат Московской городской думы Михаил Тимонов («СРЗП») внес на рассмотрение столичного парламента законопроект, который позволит народным представителям получать за свою деятельность зарплату, а не совмещать депутатство с основной работой. Сейчас в Мосгордуме из 43 депутатов зарплату за свою деятельность получают только 15 человек — председатель МГД, его заместитель и главы комиссий: лишь четырьмя из 16 комиссий при этом руководят оппозиционные депутаты. Тема поднималась уже не раз, как отмечает политолог Александр Пожалов, это подчеркивает «проблему ползучей депрофессионализации заксобраний» регионов.

«Количество оплачиваемых ставок сокращается, оппозиции отдается минимальное их число, и они используются как инструмент обеспечения лояльности депутата и руководства фракции властям. А вот независимые депутаты нередко гораздо активнее работают с жителями и по проблемам своего округа. Принятие такого закона просто привело бы в соответствие их ресурсные возможности», — сказал эксперт «Коммерсанту», добавив, что на зарплату часто переводятся представители системной оппозиции, которые проявляют свою лояльность власти.

Г-н Тимонов пояснил, что он раньше и сам пытался совместить деятельность в парламенте с основной работой, но в итоге на депутатство оставались «крохи времени» и он уволился. Он обратил внимание на то, что законотворческая работа требует много времени, в том числе на ознакомление с обращениями граждан и на изучение инициатив коллег.

Документ предлагает начать платить 44 из 45 депутатов за исключением одного, который также работает в Совете Федерации, при это предусматривается возможность отказа от выплат. Для этого даже не нужно будет искать дополнительного финансирования, достаточно только оптимизировать расходы МГД. Как отмечает газета, на зарплаты депутатам в год предусмотрено 82 миллиона рублей, или 400 тысяч рублей в месяц на каждого. При этом, по более ранним подсчетам «Открытых медиа», зарплата у депутатов МГД, которые её сейчас получают, составляет в среднем 600 тысяч рублей, а к 2022 году она должна вырасти до 776 тысяч. Это даже больше, чем зарплата депутатов Госдумы.

Комментариев от представителей «Единой России», включая председателя МГД Алексея Шапошникова, его зама Степана Орлова, а также главы комиссии по законодательству и регламенту Александра Семенникова (все они получают зарплату), «Коммерсанту» получить не удалось.