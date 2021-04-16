"Байдена штормит": стойкость Путина загнала Вашингтон в тупик

Противоречивые действия американского президента Джо Байдена сегодня вызывают массу вопросов у экспертов во многих странах мира. Особенно странными многие считают непоследовательные действия в отношении России. Ведь еще недавно глава Белого дома по собственной инициативе звонил российскому президенту Владимиру Путину с предложением организовать встречу на нейтральной территории, а спустя всего пару дней подписал указ о новых антироссийских санкциях.

Более того, свой недружественный шаг Байден подкрепил введением в США режима ЧС, якобы из-за «опасных действий» России на международной арене. А если принимать во внимание недавнюю риторику американского лидера в скандальном интервью телеканалу ABC News, шум от которой не улегся до сих пор, становится еще сложнее понять, чего именно добивается Джо Байден в отношениях с Москвой.

Между тем, как считает политолог Андрей Перла, на самом деле у американских властей на данный момент нет особого выбора, поскольку они ранее сами загнали себя в положение, выйти из которого, не потеряв лицо, будет довольно сложно. Именно по этой причине, убежден эксперт, Джо Байден в последние дни ведет себя так, словно в Вашингтоне никто больше не пытается планировать действия и просчитывать их последствия.

«Байдена штормит, причем, чем дальше, тем сильнее. И происходит это из-за того, что США уже не знают, как себя вести с Россией, поскольку Москва под давлением не прогибается. С точки зрения американского президента, санкции в сочетании с угрозой военных действий должны были вынудить Владимира Путина отступить. Однако Байден и его администрация забыли подумать о том, в чем именно должно выражаться это отступление. Как бы там ни было, но Путин не отступил. Более того, в ответ на усилившееся давление Москва продемонстрировала готовность стоять на своем и даже воевать.

В результате США оказались в ситуации, когда поднимать ставки больше нельзя – дальше только война, а пасовать при этом невозможно, поскольку это все же политика, а не покер. Необходимо теперь как-то отползать, но сделать это нужно так, чтобы никто не заподозрил, что они испугались. В связи с этим Джо Байден и решил побежать сразу на четыре стороны: позвонил Путину с предложением о встрече, развернул корабли, которые собирались войти в Черное море, но тут же принялся вводить новые санкции, хорошо понимая, что сам делает переговоры с Россией невозможными.

Эту ситуацию часто сравнивают с Карибским кризисом. Но тогда по обе стороны находились люди, которые готовы были нести ответственность за принимаемые ими решения, твердые в своих убеждениях. Однако сейчас на Западе таких людей нет и их появление даже не ожидается. Поэтому, увы, возможные любые варианты развития дальнейших событий, вплоть до наиболее радикальных. Ведь когда люди безвольные и трусливые пытаются скрыть свою природу, они могут в этой истерике натворить что угодно. Полагаю, что у Кремля на данный момент развязаны руки. В текущей ситуации может быть поставлен вопрос о возвращении Донбасса на Родину и гибели украинской государственности», – приводит слова эксперта ИА Реалист.