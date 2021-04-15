В Беларуси хотят лишить права голоса молодежь и стариков

Конституционная комиссия Беларуси, которая занимается формированием нововведений, вносимых в Конституцию страны, предлагает ограничить избирательные права граждан по возрастному признаку: голосовать хотят разрешить лишь людям старше 20 и моложе 70 лет.

Как пишет TUT.BY со ссылкой на федеральное телевидение, также в стране намерены запретить выдвижение кандидатов в депутаты от трудовых коллективов, оставив это право лишь за политическими партиями. Также кандидаты смогут выдвинуться самостоятельно, пройдя процедуру сбора подписей, которые в дальнейшем будет проверять ЦИК. Это мнение выразил и Петр Миклашевич, возглавляющий Конституционный суд и Конституционную комиссию.

Предложение об ограничении избирательного возраста он объяснил тем, что к 20 годам «молодые люди уже успеют сформироваться как личность и будут способны реально оценивать ситуацию». Сейчас голосовать в стране можно с 18 лет, обязательный призыв, например, также действует с 18 лет. Аргументы в пользу ограничения возраста «сверху» не приводятся вовсе.

Также предлагается позволить голосовать людям, находящимся в заключении в ожидании суда.