"Осмелюсь сказать": Песков рассказал о здоровье Путина

О состоянии здоровья российского президента Владимира Путина в России тревожатся едва ли не с первых дней пандемии. Все-таки, несмотря на традиционный для образа главы российского государства «мачизм», человек он уже немолодой, а потому входит в свои 68 лет входит группу риска хотя бы по возрасту. Этим обстоятельством, к слову, были продиктованы и многочисленные вопросы о том, почему Владимир Владимирович так долго тянул с вакцинацией.

Впрочем, еще в марте стало известно, что российский президент все же решился поставить прививку от коронавируса, причем первый укол, судя по отсутствию каких-либо корректировок в рабочем графике Путина, он перенес без каких-либо неприятностей. Накануне же появились данные о том, что глава государства получил второй компонент вакцины от COVID-19, случилось это как раз перед заседанием Русского географического общества, проведенного лично президентом. А потому пресса снова заинтересовалась состоянием первого лица в государстве, обратившись за соответствующими комментариями в Кремль.

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что точными данными не располагает, тем более что у президента выдался непростой с точки зрения служебных обязанностей день, однако при этом добавил, что здоровье главы государства в норме.