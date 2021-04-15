МИДы Британии и Польши вызвали диппредставителей РФ из-за ситуации с Украиной

Посол России в Британии Андрей Келин вызван в местный МИД, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление форин-офиса.

Глава дипмиссии выразил обеспокоенность в связи с «враждебной линией поведения России». Речь идет об украинском конфликте и кибератаках, в которых обвиняют спецслужбы США.

Похожая ситуация разворачивается в МИДе Польши. В Варшаве в ведомство вызвали диппредставителя РФ Сергея Андреева.

Ранее сообщалось о введении новых санкций США в отношении России, а президент Джо Байден готовит специальное выступление о международных отношениях с Россией.