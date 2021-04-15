База почтовых адресов, оставленных на сайте кампании за Навального, утекла в Сеть

«Открытые медиа» в своем телеграм-канале сообщают, что их корреспонденты нашли свои электронные адреса в опубликованной в Сети базе данных с сайта «Свободу Навальному».

Напомним, на этот сайте оставляют свои мэйл-адреса люди, готовые выйти на акцию протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сейчас отбывающего срок в покровской колонии.

Материал с файлом пришел журналистам на почту с сопроводительным письмом: «Для тех, кто сомневается, помимо адреса почты мы добавили время вашей регистрации и ее подтверждения. Это поможет вспомнить момент, когда вы отдали свои данные в руки лузеров».

Всего в базе 529 тысяч адресов, но, по словам рассыльщиков, 70% из них — боты.

В базе также обнаружены адреса пресс-службы МВД, партии «Единая Россия», правительства Чечни, ФНС и других госведомств, но все они не были подтверждены отправителями.

Сегодня комнада Навального опубликовала расследование о владениях, расположенных рядом с резиденцией президента РФ Владимира Путина на Валдае.