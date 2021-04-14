Навальный добился своего: Гусий прокомментировал реакцию Кадырова на заявление оппозиционера

Все-таки правы были те политологи, кто говорил, что Алексей Навальный продолжит формировать повестку, даже находясь в покровской колонии ИК-2 далеко от столицы. И оппозиционер с каждым новым днем продолжает доказывать их правоту.

Многочисленные истории с недопуском адвокатов и врача, жалобы на ухудшение состояния здоровья – все это вынудило власти реагировать, а журналисты федеральных телеканалов даже устроили целый рейд в исправительное учреждение и организовали целый «фестиваль» выступлений других заключенных, чтобы доказать необоснованность претензий как самого Навального, так и его адвокатов, соратников или просто сочувствующих.

Как бы там ни было, но объявленная Навальным две недели тому назад голодовка продолжается и не уходит из «чартов» оживленных политических дискуссий. А недавно Алексей Анатольевич добавил в повестку еще один интересный тезис – он подал в суд на администрацию колонии из-за проверки Корана, который он попросил «для саморазвития», на предмет экстремизма.

Эксперты сразу же отметили, что оппозиционер таким образом привлекает внимание мусульманского сообщества России и пытается расширить круг людей, которые могли бы выступить в его поддержку. Впрочем, какой-то конкретной реакции от мусульман России на эту историю пока не последовало, зато последовала реакция главы Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего не допустить, чтобы Навальный «своими грязными руками» прикасался к Священному Писанию.

И эти высказывания Кадырова, убежден журналист Андрей Гусий, могли быть преждевременными по целому ряду причин.

«Кадыров все-таки не смог промолчать и высказался насчет иска Алексея Навального из-за Корана, – пишет Гусий в своем авторском Телеграм-канале. – Что получилось?

С одной стороны, Навальному удалось добиться своего – за Кадыровым, что очевидно, следит намного большее количество людей, а потому тема уже получила новый виток своего развития. Иными словами, хайп, как и рассчитывал находящийся в заключении блогер, есть.

Вопрос лишь в том, стоило ли Кадырову комментировать происходящее и давать повод для дополнительных разговоров вокруг этой истории?

С другой же стороны. Если бы Кадыров на эту тему не высказался, то не до конца понятно, каким образом повели бы себя представители мусульманского сообщества.

Но здесь нужно понимать, что глава Чечни традиционно придерживается безальтернативной и жесткой риторики. И здесь мы снова обращаемся к первой части – каким образом к этому отнесется мусульманское сообщество?

Примеров различных было уже много.

Как бы там ни было, пожалуй, Кадырову разумнее было бы эту тему проигнорировать, тем более, есть муфтият».