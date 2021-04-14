Издание Bloomberg прогнозирует новые санкции против госдолга РФ

Редакция издания Bloomberg пишет, что обострение ситуации на Донбассе может негативно сказаться на госдолге России. Запад в ближайшее время может начать давить именно на это больное место.

Аналитики JP Morgan Chase & Co из-за политической обстановки вокруг Украины понизили рейтинг рубля и российских бондов.

В России же чиновники уверены, что новые санкции не навредят значительно российскому финансовому рынку, поскольку местные банки и неамериканские инвесторы заменять собой места тех, кто вынужден будет продать облигации, пересказывает материал «Росбалт».

Минфин ранее уточнял, что доля иностранцев среди владельцев российского госдолга в 2020 году сократилась с 35% до 20%.