Делается не просто так: Шульман рассказала, почему власти категорически не пускают врача к Навальному

Ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным, который уже месяц жалуется на ухудшение здоровья в покровской ИК-2, остается одной из самых обсуждаемых тем во внутренней российской повестке. Не так давно осужденный политик подогрел дискуссию, подав судебный иск в отношении администрации колонии за проверку Корана на экстремизм.

Впрочем, вне зависимости от того, какие поводы Алексей Анатольевич даст в будущем для осуждения действий властей, ФСИН и администрации исправительного учреждения в частности, ключевой темой останется именно его здоровье. Тем более, что объявленная им ранее голодовка с требованием допустить врача для консультаций продолжается уже две недели, а опытные медики утверждают, что это может только усугубить состояние заключенного.

Вот только несмотря на довольно солидный информационный шум, обращение Юлии Навальной лично к президенту России и поток требований соблюдать права осужденного Навального и предоставить ему возможность встретиться с лечащим врачом, Кремль продолжает сохранять молчание и, похоже, даже не собирается вмешиваться в ситуацию, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Эксперты на этом фоне даже заговорили об очередном стратегическом просчете властей, которые вполне могли бы изобразить сострадание, что положительно отразилось бы на их имидже.

Между тем, как считает российский публицист и политолог Екатерина Шульман, причины, по которым к Навальному не допускают врача, могут крыться глубоко в принципах организации самой системы, которая носит закрытый характер.