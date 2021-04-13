Зловещее предзнаменование: политолог назвал признак скорой войны между Россией и Украиной

Украина и Россия не только не отказались от планов устроить масштабную войну в ближайшее время, но еще и вступили в завершающую стадию подготовки к ней. К такому выводу пришел известный российский публицист и политолог Борис Кагарлицкий. Примечательно, что на такие мысли эксперта навело недавнее решение Москвы запретить авиаперелеты в Турцию и на Занзибар. По его мнению, российские власти таким образом хотят исключить риски для пассажирских лайнеров, проходящих через территорию потенциальной зоны боевых действий, чтобы не повторить громкую историю с малазийским Boeing. Наконец, добавляет специалист, грядущая война может стать результатом договоренностей между российскими и украинскими элитами, а решение о приостановке авиарейсов он называет «зловещим предзнаменованием» грядущей войны.

«Решение властей России запретить авиаперелеты на курорты Турции, а также на Занзибар выглядит каким-то зловещие предзнаменованием. Если в минувшие выходные, когда Киев и Москва делали успокаивающие заявления о том, что они не желают браться за оружие, появилась надежда на снижение напряженности, то сейчас мы получаем прямо противоположный сигнал.

Разумеется, запрет полетов на турецкие курорты никакого отношения к пандемии не имеет. Самая популярная версия заключается в том, что в Кремле решили наказать Анкару за встречу Эрдогана с Зеленским, а также за поставки вооружений в страну. Если это действительно так, то решение было очень глупым. С одной стороны, Турция вовсе не входит в список стран, которые живут исключительно за счет туризма (в противном случае она вряд ли оказалась бы в числе тех, кто активнее других экспортирует современное оружие). С другой стороны, туристический бизнес в Турции как раз выступает против Эрдогана и симпатизирует его политическим оппонентам, сторонникам «космополитического» и светского курса развития страны. Поэтому российский запрет, который разоряет турфирмы, только укрепит господство Эрдогана в политическом поле Турции. Даже многократно высмеянный запрет на ввоз в Россию турецких помидоров был более осмысленным.

Разумеется, люди, которые заправляют в Кремле, не отличаются компетентностью и умом, но они вряд ли являются настолько наивными, чтобы не понимать этого. Увы, куда более вероятным можно считать тот факт, что в Кремле просто решили воспользоваться возможностью и снизить авиационный трафик возле зоны потенциальных боевых действий. Все ведь еще помнят об истории с малазийским рейсом МН17. И в этом контексте вполне логичным выглядит даже запрет полетов на Занзибар, ведь они проходят примерно через тот же воздушный коридор.

Судя по всему, Киев и Москва не просто не отказались от идеи устроить войну, но еще и вступили в решающую фазу подготовки к ней. Сроки запрета авиаперелетов даже дают нам примерное представление о продолжительности планируемых боевых действий – до начала июня, когда, завершив конфликт, можно будет возобновлять туристический сезон. Трагический парадокс современности: ранее войны между странами начинались в случае, если им не удавалось договориться, а сейчас все иначе. Если Киев и Москва договорятся о войне, то она обязательно будет. Остается рассчитывать лишь на то, что противоречия между правящими элитами окажутся слишком серьезными и им так и не удастся договориться», – пишет Кагарлицкий в своем авторском Telegram-канале.