"Власть очень испугана": соратники Навального рассказали о кампании по освобождению оппозиционера

Телеграм-канал московского штаба Навального заявляет о давлении на соратников оппозиционера в разных регионах страны. Примечательно, что похожие жалобы от штаба Алексея Навального поступали еще в январе, когда его сторонники организовывали и координировали акции в поддержку тогда еще только задержанного оппозиционера.

Теперь же, когда Алексей Анатольевич оказался в колонии, где с недавних пор объявил голодовку, требуя допустить к нему врача, его соратники выступили с требованием освободить заключенного. По их словам, это снова обернулось откровенным прессингом на местах, с которым уже столкнулись представители отдельных региональных штабов.

«По всей стране власти преследуют наших коллег», – пишут представители штабов и предлагают краткий пересказ событий, произошедших с ними за минувшие сутки.

«В Воронеже сотрудник штаба Навального был задержан неизвестным с «корочкой», который затолкал его в белую «Газель» прямо на улице. В Дагестане один из координаторов штаба вместе со своим заместителем пропали еще вчера и до сих пор не выходили на связь.

Координатор штаба в Петербурге вместе с кандидатом в депутаты Ириной Фатьяновой были задержаны прямо на рабочем месте. В Мурманске неизвестными был взломан офис штаба, а стены изрисовали свастикой.

О нахождении арестованного отца директора ФБК (включен Минюстом в реестр «иностранных агентов» – Прим. Sobesednik.ru) до сих пор нет никаких данных. Найти его не удалось ни в одном из изоляторов Архангельска.

Такое истеричное и агрессивное поведение властей может свидетельствовать только об одном: они очень испуганы из-за подготовки к выборам и новой кампании по освобождению Навального», – говорится в сообщении.