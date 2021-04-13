Вандалы разрисовали штаб Навального в Мурманске свастикой

В Мурманске неизвестные устроили погром в штабе Алексея Навального, пишет «Новая газета».

Активисты прибыли к помещению днем и обнаружили, что замок сломан. Внутри помещения все стены испачканы краской. Испорчено световое оборудование, документы. На стенах нарисованы свастика и непристойные изображения.

Активисты вызвали в штаб полицию. Координатор штаба Виолетта Грудина заявила, что нападение на офис могло произойти еще в пятницу, когда дверь в офис была залита монтажной пеной.

Грудина отмечает, что команда политика в Мурманске ощущает на себе давление еще с начала года.

«В конце февраля в центре города на меня напал мужчина, ударил меня и оскорбил. В возбуждении уголовного дела полиция отказала. В ту же пятницу, когда нам запенили дверь, на вывеске штаба нарисовали свастику, а в подъезде, где я живу, разбросали листовки с утверждениями, что я развращаю несовершеннолетних», — рассказывает активистка.

Ранее Виолетта Грудина заявила, что намерена баллотироваться в Мурманский горсовет.