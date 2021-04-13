В Китае появилась горячая линия для доносов на критиков партии

Интернет-регулятор КНР сообщил о старте работы горячей линии по борьбе с «историческими нигилистами», пишет The Guardian.

Под «историческими нигилистами» в Китае понимают тех, кто «искажает» официальную историю местной Коммунистической партии, критикуют ее актуальное руководство и политику, а также клевещут на национальных героев и «отрицают превосходство передовой социалистической культуры».

«Мы надеемся, что большинство пользователей Интернета будут активно играть свою роль в надзоре за обществом ... и с энтузиазмом сообщать вредную информацию», - говорится в сообщении горячей линии.

Какие именно наказания предусмотрены за перечисленные «нарушения», не уточняется. Но известно, что в КНР в текущем году были приняты поправки об уголовной ответственности вплоть до лишения свободы за «оскорбление, клевету или посягательство на память национальных героев и мучеников Китая».